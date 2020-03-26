ФІФА хоче зобов’язати клуби продовжити з футболістами контракти, які спливають

ФІФА розробила план порятунку поточного футбольного сезону, який дозволить продовжити контракти з гравцями.

Зазначається, що пандемія коронавірусу є форс-мажором – непередбачуваною обставиною, яка нині заважає виконувати умови контракту.

У регламенті ФІФА зазначено, що в подібних випадках рада організації може вносити поправки.

Відомо, що угоди мають продовжити до нових дат закінчення сезону. Також організація хоче, щоб терміни трансферних вікон були змінені відповідно до дати старту нового сезону.

Зокрема, в документі сказано, що якщо термін дії угоди закінчується в первісну дату закінчення сезону, договір продовжується до нової дати його завершення.

Такий же підхід буде використаний і щодо угод на наступний сезон, їхня стартова дата повинна бути змінена відповідно до нового календаря.

Робоча група також розгляне проблему відповідальності клубів щодо виплат зарплат співробітникам під час паузи у розіграшах. У документі сказано, що клуби, гравці та тренери повинні працювати разом і домовитися про скорочення зарплат і надання розстрочки.

Члени робочої групи ФІФА обговорять цей документ у четвер. Організація ще не ухвалила остаточного рішення з цих питань.

Також Факти ICTV повідомляли, що Міжнародна федерація футболу може продовжити літнє трансферне вікно до січня 2021 року.