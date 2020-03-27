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АПЛ не відновлять у квітні – Daily Mail

Пауза в чемпіонаті Англії з футболу триватиме довше, ніж передбачалося раніше.

13 березня АПЛ призупинила сезон через пандемію коронавірусу. Також зупинені турніри нижчих дивізіонів та жіночої ліги. Спочатку передбачалося, що сезон може бути відновлений 3 квітня, але пізніше керівництво ліги повідомило, що ігри не почнуться раніше 30 квітня.

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Видання Daily Mail повідомляє, керівництво ліги вже поінформувало клуби, що через Covid-19 не зможуть відновити чемпіонат навіть наступного місяця. Очікується, що нова дата відновлення чемпіонату Англії буде оголошена наступного тижня.

На період зупинки АПЛ провели 29 турів. Турнірну таблицю очолює Ліверпуль, маючи в активі 82 очки і випереджаючи найближчого переслідувача Манчестер Сіті на 25 очок.

У Великій Британії станом на 26 березня кількість підтверджених випадків захворювання наближається до 10 тис., 465 осіб померли.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу може продовжити літнє трансферне вікно до січня 2021 року.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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