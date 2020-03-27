АПЛ не відновлять у квітні – Daily Mail

Пауза в чемпіонаті Англії з футболу триватиме довше, ніж передбачалося раніше.

13 березня АПЛ призупинила сезон через пандемію коронавірусу. Також зупинені турніри нижчих дивізіонів та жіночої ліги. Спочатку передбачалося, що сезон може бути відновлений 3 квітня, але пізніше керівництво ліги повідомило, що ігри не почнуться раніше 30 квітня.

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Видання Daily Mail повідомляє, керівництво ліги вже поінформувало клуби, що через Covid-19 не зможуть відновити чемпіонат навіть наступного місяця. Очікується, що нова дата відновлення чемпіонату Англії буде оголошена наступного тижня.

На період зупинки АПЛ провели 29 турів. Турнірну таблицю очолює Ліверпуль, маючи в активі 82 очки і випереджаючи найближчого переслідувача Манчестер Сіті на 25 очок.

У Великій Британії станом на 26 березня кількість підтверджених випадків захворювання наближається до 10 тис., 465 осіб померли.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу може продовжити літнє трансферне вікно до січня 2021 року.