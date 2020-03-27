Світові букмекери приймали ставки на неіснуючий матч в Україні

26 березня на Кубку Азов у Бердянську нібито відбувся матч між командами Лозуватка та Мелітопольська Черешня з фінальним рахунком на табло 4:1.

Кілька великих букмекерів світового ринку приймали ставки на цю зустріч, зокрема і в режимі live.

Пізніше головний тренер ФК Мелітопольська Черешня Юрій Ярмошенко в Facebook написав, що його команда знаходиться на карантині.

— Шановні вболівальники, я, Ярмошенко Юрій, тренер ФК Мелітопольська Черешня, офіційно заявляю, що наш клуб під час карантину товариські матчі не проводить і не бере участі в жодних турнірах, всі футболісти перебувають на карантині. До ставок букмекерських контор наш клуб стосунку не має, – повідомив Ярмошенко.

Цікаво, що 21 березня, за кілька днів до нібито старту змагань у Бердянську у Facebook створили сторінку FC Berdyansk, на якій викладали протоколи матчів команди з Кубка Азов.

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У протоколах не вказані ані арбітри матчів, а ні склади команд.

Подібні ситуації можливі через помилки постачальника спортивних даних, або у випадку шахрайства, що є по суті договірною грою, адже шахраї знають результат і роблять на нього ставки.

Нагадаємо, в Україні призупинено усі турніри з футболу через коронавірус.