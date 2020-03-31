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Факти / Спорт

Клуб АПЛ звільнив весь персонал, який не входив у першу команду

Керівництво футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед звільнило весь персонал, який не входить до першої команди.

На такі міри довелося піти через збитки, пов’язані зі скасуванням матчів через пандемію Covid-19. Ньюкасл звільнив скаутів, тренерів академій та працівників благодійної організації фонду.

Щомісяця сороки втрачають близько €1,12 млн через неможливість проводити домашні матчі.

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Таким чином Ньюкасл став першим клубом АПЛ, який ухвалив рішення звільнити персонал клубу.

Також відомо, що клуб не піде на зниження зарплат футболістам та тренерському штабу першої команди Ньюкасла.

За інформацією англійських ЗМІ, наступним клубом АПЛ, який піде на зниження заробітних плат футболістам та тренерському штабу першої команди, стане лондонський Тоттенгем Готспур. До речі, наставник шпор Жозе Моурінью тренуватиме футболістів через відеозв’язок.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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