Список Мессі: 15 молодих футболістів, які у майбутньому стануть зірками

Футболіст Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі склав список найбільших талантів у футболі, які в майбутньому можуть стати великими зірками.

Першим аргентинець назвав захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда. Саме він подав той самий кутовий у півфіналі Ліги чемпіонів-2018/19 на Енфілді у матчі проти Барселони, після якого Дівок Орігі увігнав у сітку воріт блаугранас четвертий м’яч.

— Вражаючий захисник на майбутнє. Він і є майбутнє, – сказав Мессі.

Також аргентинець назвав двох своїх одноклубників Усмана Дембеле та Френкі де Йонга.

Читайте: Це занадто рано: Трент розсмішив Клоппа під час ранкової сесії з йоги

Всього у списку Мессі 15 імен: Лука Йович, Едер Мілітао (обидва Реал Мадрид) Крістіан Пулішич, Мейсон Маунт (обидва Челсі), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд), Кай Харерц (Байєр), Уссем Ауа (Ліон), Жоау Феліш (Атлетіко Мадрид), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Йозуа Кімміх, Бенджамін Павар (обидва Баварія).

Раніше легендарний бразилець Пеле назвав найкращого футболіста світу.

Джерело: GiveMeSport