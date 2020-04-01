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Факти / Спорт

В Реалі не вірять, що сезон дограють. Зідан вже думає про наступний розіграш

Реал Мадрид не вірить, що поточний сезон-2019/20, що перервали на невизначений термін через пандемію коронавірусу, зможуть дограти.

У клубі вважають, що футболу не буде, поки лікарі та вчені не знайдуть вакцину від коронавірусу або інший ефективний засіб проти хвороби.

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Вершкові також налаштовані на повернення до групових тренувань, а головний тренер Зінедін Зідан вже будує плани на наступний сезон.

Однак відомо, що керівництво іспанської Ла Ліги розраховує завершити чемпіонат-2019/20.

Зазначимо, що в ФК Реал немає випадків зараження коронавірусом, але через підтвердженого діагнозу у одного з баскетболістів клубу всі спортсмени пішли на карантин.

Нагадаємо, через коронавірус трансферна вартість футболістів знизиться на 28%.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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