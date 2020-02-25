Американська співачка Бейонсе виступила у Staples Center на церемонії прощання з баскетболістом Кобі Брайантом та його 13-річною донькою Джіаною, які загинули внаслідок падіння приватного гелікоптера Sikorsky S-76 26 січня неподалік Лос-Анджелесу.
Бейонсе виконала одну з улюблених пісень спортсмена – XO.
— Я тут, тому що люблю Кобі. А це – одна з його улюблених пісень. Я хочу, щоб ми зробили це разом. Щоб ви співали так голосно, що він відчув би вашу любов, – сказала Бейонсе.
Beyoncé opens Kobe & Gianna’s Celebration of Life with one of his favorite songs.
(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/SfcdOhtbLx
— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020
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Інша співачка Крістіна Агілера виконала композицію Ave Maria.
Christina Aguilera sang a powerful rendition of “Ave Maria” in Italian toward the end of Monday’s #KobeFarewell https://t.co/ww51ZxTqzn pic.twitter.com/R45qtTt5JT
— Variety (@Variety) February 24, 2020
А піаністка та співачка Аліша Кіз зіграла на фортепіано Місячну сонату Бетховена.
Alicia Keys performs her rendition of Beethoven’s Moonlight Sonata at Kobe & Gianna’s Celebration of Life. pic.twitter.com/yzPY3lakWk
— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020
Також на офіційну церемонію прощання зі спортсменом прийшли його колишні колеги Майкл Джордан та Шакіл О’Ніл та чимало зірок: Дженніфер Лопес, Алекс Родрігес, Каньє Вест, Кім Кардашян, Джиммі Кіммел, Snoop Dogg та інші.
Нагадаємо, похорони Коба Брайанта та його доньки пройшли 7 лютого у Меморіальному парку Pacific View у Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія.