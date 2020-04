Німецький Шальке повернувся до тренувань на полі

Футболісти гельзенкірхенського Шальке, які перебували два тижні на карантині через пандемію коронавірусу, повернулися до тренувань на полі.

Команда зібралася на базі у Гельзенкірхені і провела заняття в безконтактному режимі.

Футболістів поділили на пари, кожна з яких дотримувалася дистанції.

Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b

— B/R Football (@brfootball) April 2, 2020