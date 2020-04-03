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Факти / Спорт

Німецький Шальке повернувся до тренувань на полі

Футболісти гельзенкірхенського Шальке, які перебували два тижні на карантині через пандемію коронавірусу, повернулися до тренувань на полі.

Команда зібралася на базі у Гельзенкірхені і провела заняття в безконтактному режимі.

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Футболістів поділили на пари, кожна з яких дотримувалася дистанції.

Нагадаємо, клуби Бундесліги відклали відновлення чемпіонату до 30 квітня, проте з великою ймовірностю це рішення можуть продовжити.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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