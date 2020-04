Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш захворів на коронавірус

Легенда Ліверпуля сер Кенні Далгліш заразився коронавірусом. Про це повідомив офіційний сайт червоних.

69-річного шотландця доставили до лікарні 8 квітня для лікування інфекції, яка вимагала внутрішньовенного введення антибіотиків.

Відповідно до протоколу у нього взяли аналіз на Covid-19, який виявився позитивним.

— BBC Sport (@BBCSport) April 10, 2020