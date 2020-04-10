Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш захворів на коронавірус

Легенда Ліверпуля сер Кенні Далгліш заразився коронавірусом. Про це повідомив офіційний сайт червоних.

69-річного шотландця доставили до лікарні 8 квітня для лікування інфекції, яка вимагала внутрішньовенного введення антибіотиків.

Читайте: Введуть експрес-тести на Covid-19: АПЛ хоче повернутися до тренувань у травні

Відповідно до протоколу у нього взяли аналіз на Covid-19, який виявився позитивним.

Former Liverpool player and manager Sir Kenny Dalglish has tested positive for coronavirus. Full story https://t.co/lhi65MXcJi #LFC #bbcfootball pic.twitter.com/Z0hrxjNP62 — BBC Sport (@BBCSport) April 10, 2020

Повідомляється, що у Далгліша не було симптомів зараження Covid-19. Перш ніж легенда мерсисайдців потрапив до лікарні він добровільно самоізолювався вдома зі своєю сім’єю. Далгліш знаходився у такому режимі довше за рекомендований період.

Сер Кенні Далгліш виступав за Ліверпуль з 1977 по 1990 рік. Також він двічі очолював команду з Мерсисайду з 1985 по 1991 рік та з 2011-го по 2012 рік.

Раніше із симптомами коронавірусу шпиталізували чемпіона світу з футболу Нормана Хантера.