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Факти / Спорт

Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш захворів на коронавірус

Легенда Ліверпуля сер Кенні Далгліш заразився коронавірусом. Про це повідомив офіційний сайт червоних.

69-річного шотландця доставили до лікарні 8 квітня для лікування інфекції, яка вимагала внутрішньовенного введення антибіотиків.

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Відповідно до протоколу у нього взяли аналіз на Covid-19, який виявився позитивним.

Повідомляється, що у Далгліша не було симптомів зараження Covid-19. Перш ніж легенда мерсисайдців потрапив до лікарні він добровільно самоізолювався вдома зі своєю сім’єю. Далгліш знаходився у такому режимі довше за рекомендований період.

Сер Кенні Далгліш виступав за Ліверпуль з 1977 по 1990 рік. Також він двічі очолював команду з Мерсисайду з 1985 по 1991 рік та з 2011-го по 2012 рік.

Раніше із симптомами коронавірусу шпиталізували чемпіона світу з футболу Нормана Хантера.

Джерело: Liverpool FC

Фото: Dreamstime

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