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Факти / Спорт

Мама Неймара закрутила роман з 22-річним геймером

Мама форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес закрутила роман з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.

Про це жінка сповістила у соцмережі Instagram, опублікувавши знімок з новим кавалером.

— Незрозуміле неможливо пояснити, – підписала фото Надін.

 

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Неймар відреагував на публікацію своєї матері, прокоментувавши:  Будь щаслива, мамо. Люблю тебе.

З рідним батьком Неймара 52-річна Надін розлучилася ще у 2016 році.

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Відомо, що Тьяго Рамос є членом кіберспортивної команди 4K Easy, яка бере участь у турнірах з Free Fire.

 

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Найцікавіше те, що потенційний вітчим Неймара на 6 років молодший за нього, але футболіста це не турбує. Тьяго та Неймар вже давно знайомі та ладять: Рамос навіть був на останньому дні народження Неймара.

Раніше Факти ICTV розповідали, що Криштіану Роналду показав, як тренується зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес під дощем.

Джерело: UOL

Фото: Tiago Ramos

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