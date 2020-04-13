Мама форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес закрутила роман з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.

Про це жінка сповістила у соцмережі Instagram, опублікувавши знімок з новим кавалером.

— Незрозуміле неможливо пояснити, – підписала фото Надін.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) on Apr 11, 2020 at 3:49pm PDT

Неймар відреагував на публікацію своєї матері, прокоментувавши: Будь щаслива, мамо. Люблю тебе.

З рідним батьком Неймара 52-річна Надін розлучилася ще у 2016 році.

Читайте: Неймар пожертвував велику суму на боротьбу з коронавірусом

Відомо, що Тьяго Рамос є членом кіберспортивної команди 4K Easy, яка бере участь у турнірах з Free Fire.

View this post on Instagram A post shared by Tiago Ramos (@tiagoramoss) on Jan 8, 2020 at 3:13pm PST

Найцікавіше те, що потенційний вітчим Неймара на 6 років молодший за нього, але футболіста це не турбує. Тьяго та Неймар вже давно знайомі та ладять: Рамос навіть був на останньому дні народження Неймара.

Раніше Факти ICTV розповідали, що Криштіану Роналду показав, як тренується зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес під дощем.

Джерело: UOL

Фото: Tiago Ramos