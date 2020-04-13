Мама форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес закрутила роман з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.
Про це жінка сповістила у соцмережі Instagram, опублікувавши знімок з новим кавалером.
— Незрозуміле неможливо пояснити, – підписала фото Надін.
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Неймар відреагував на публікацію своєї матері, прокоментувавши: Будь щаслива, мамо. Люблю тебе.
З рідним батьком Неймара 52-річна Надін розлучилася ще у 2016 році.
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Відомо, що Тьяго Рамос є членом кіберспортивної команди 4K Easy, яка бере участь у турнірах з Free Fire.
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Найцікавіше те, що потенційний вітчим Неймара на 6 років молодший за нього, але футболіста це не турбує. Тьяго та Неймар вже давно знайомі та ладять: Рамос навіть був на останньому дні народження Неймара.
Раніше Факти ICTV розповідали, що Криштіану Роналду показав, як тренується зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес під дощем.
Джерело: UOL
Фото: Tiago Ramos