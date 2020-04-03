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Факти / Спорт

Неймар пожертвував велику суму на боротьбу з коронавірусом

Форвард французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймар зробив велике пожертвування на допомогу в боротьбі з коронавірусом.

Футболіст пожертвував понад €850 тис. UNICEF та благодійному фонду, який заснували бразильські знаменитостями на чолі з телеведучим і другом Неймара Лучано Геком.

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Ці гроші підуть на боротьбу з коронавірусом та надання допомоги тим, хто бореться з наслідками глобальної пандемії.

Також відомо, що Неймар та інші бразильські знаменитості зібрали близько €263 тис., щоб допомогти нужденним мешканцям Ріо-де-Жанейро.

Нині у Бразилії зафіксовано 8 076 випадків зараження вірусом Covid-19, померли 327 осіб.

Нагадаємо, головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом.

Фото: neymarjr

Джерело: L’Equipe

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