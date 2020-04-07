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Факти / Спорт

Помер легендарний тренер, який очолював Реал, Барселону та Атлетіко

Легендарний сербський футбольний тренер Радомир Антич помер в Іспанії на 72-му році життя.

Він залишається єдиним спеціалістом в історії, який очолював всі три іспанські гранди: мадридські Реал та Атлетіко, а також каталонську Барселону.

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Про причини смерті сербського фахівця не повідомляється.

— Сім’я Атлетіко оплакує смерть Радомира Антича, одного з наших легендарних тренерів. Ви назавжди залишитесь у наших серцях і будете в них жити. Спочивайте з миром, – йдеться у повідомленні Атлетіко.

Свої співчуття у зв’язку з відходом з життя фахівця також висловили у Реалі та Барселоні.

Найбільшого успіху Антич досягнув з матрацниками. У сезоні-1995/96 під його керівництвом Атлетіко оформив золотий дубль, вигравши чемпіонат країни та Кубок короля.

Нагадаємо, у Манресі померла мати головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Фото: Atlético de Madrid

Джерело: Atletico Madrid

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