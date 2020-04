Легендарний сербський футбольний тренер Радомир Антич помер в Іспанії на 72-му році життя.

Він залишається єдиним спеціалістом в історії, який очолював всі три іспанські гранди: мадридські Реал та Атлетіко, а також каталонську Барселону.

Про причини смерті сербського фахівця не повідомляється.

Свої співчуття у зв’язку з відходом з життя фахівця також висловили у Реалі та Барселоні.

Real Madrid C.F, its president and board of directors are deeply saddened by the passing of Radomir Antić, who served as Real Madrid coach between March 1991 and January 1992.#RealMadrid pic.twitter.com/4UxxjBBRx3

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 7, 2020