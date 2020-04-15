В Італії сумніваються, що Серію А відновлять на тлі пандемії Covid-19

Відновлення чемпіонату Італії з футболу на тлі пандемії коронавірусу є малоймовірним. Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері.

— Малоймовірно, що в нинішній ситуації чемпіонат відновиться, – зазначив Сілері.

Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “È inverosimile che il campionato riprenda” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 14, 2020

Раніше журналіст beIN Sports Танкреді Палмері повідомив, що уряд країни планує заборонити проводити в країні футбольні матчі в присутності глядачів до січня 2021 року.

Читайте: УЄФА змінить формат, щоб дограти поточний сезон у єврокубках

Серію А призупинили на початку березня через поширення вірусу Covid-19 на території країни. Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна раніше заявляв, що турнір гіпотетично може поновитися 17 травня. Також у федерації не виключали, що Серія А може завершитися восени.

У чемпіонаті Італії команди провели по 25-26 ігор з 38 запланованих. Лідирує туринський Ювентус, маючи в активі 63 очки. Другим йде римський Лаціо (62), на третьому місці – міланський Інтер (54). Також на стадії півфіналів перервали розіграш Кубка Італії.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Англії з футболу можуть дограти на двох стадіонах.

Джерело: Tancredi Palmeri