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Факти / Спорт

Еліна Світоліна за 10 секунд приміряла п’ять образів

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала свої улюблені образи під час карантину.

Спортсменка опублікувала у соцмережах нове відео, в якому постала у п’яти різних образах. На це у Світоліної пішло всього 10 секунд.

— Трохи моїх образів під час карантину, – підписала ролик Еліна.

 

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

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До речі, тенісний турнір US Open може пройти без глядачів.

Фото: Elina Svitolina

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