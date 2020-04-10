Еліна Світоліна за 10 секунд приміряла п’ять образів

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала свої улюблені образи під час карантину.
Спортсменка опублікувала у соцмережах нове відео, в якому постала у п’яти різних образах. На це у Світоліної пішло всього 10 секунд.
— Трохи моїх образів під час карантину, – підписала ролик Еліна.
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Нині багато тенісистів вже неодноразово закликали всіх не виходити з дому без необхідності. Всі тенісні турніри скасували щонайменше до літа.
До речі, тенісний турнір US Open може пройти без глядачів.
Фото: Elina Svitolina