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US Open може пройти без глядачів

Організатори тенісного турніру US Open-2020, який запланований з 24 серпня по 13 вересня, попри ситуацію з пандемією коронавірусу, сподіваються провести свій турнір серії Grand Slam.

Якщо ситуація з пандемією Covid-19 не покращиться, то змагання можуть пройти без глядачів на трибунах.

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Також відомо, що у US Open немає страховки на випадок пандемії.

Спочатку організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу розглядали варіант з проведенням турніру у грудні, а також з перенесенням Grand Slam з Нью-Йорка до Індіан-Веллсу, але зупинилася на проведенні турніру без глядачів.

Нагадаємо, ще один турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос перенесли на осінь.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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