Капелло назвав єдиний іспанський клуб, що не постраждає від пандемії

Колишній наставник збірної Англії, мадридського Реала та туринського Ювентуса Фабіо Капелло вважає, що переважна більшість іспанських клубів зіткнуться з проблемами через пандемію Covid-19.

— На мій погляд, Реал – єдиний іспанський клуб, який не зруйнує пандемія. Барселона та мадридський Атлетіко сильно постраждають. Що стосується трансферів, то ринок зміниться докорінно. Ми дійшли до того, що за гравців платили абсурдні гроші, але тепер повернемося до більш раціональних сум, – зазначив Капелло.

Раніше повідомлялося, що загальна сума втрат іспанського футболу сягне €1,9 млрд, якщо весь наступний сезон пройде без глядачів.

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У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії-2019/20 лідирує каталонська Барселона, маючи в активі 58 очок.

Нагадаємо, через фінансову кризу у каталонському клубі у літнє трансферне вікно до Барселони не повернеться бразильський форвард Неймар.