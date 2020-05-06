PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболісти Реала у масках прибули на клубну базу та поспілкувалися із Зіданом

Футболісти та тренерський штаб мадридського Реала зібралися на клубній базі, щоб пройти медичне обстеження.

Представники галактикос дотримувалися запобіжних заходів: перебували у медичних масках та рукавичках.

Читайте: Меркель дала добро на відновлення Бундесліги – дата

На відео, яке оприлюднив офіційний канал вершкових у соцмережах видно, що футболісти поспілкувалися з наставником команди Зінедіном Зіданом, зберігаючи дистанцію.

Іспанська влада дозволила клубам повернутися до тренувального процесу після того, як футболісти, тренери та персонал перевірять на коронавірус.

Раніше колишній наставник збірної Англії, мадридського Реала та туринського Ювентуса Фабіо Капелло назвав єдиний іспанський клуб, що не постраждає від пандемії.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка