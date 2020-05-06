Футболісти Реала у масках прибули на клубну базу та поспілкувалися із Зіданом

Футболісти та тренерський штаб мадридського Реала зібралися на клубній базі, щоб пройти медичне обстеження.

Представники галактикос дотримувалися запобіжних заходів: перебували у медичних масках та рукавичках.

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На відео, яке оприлюднив офіційний канал вершкових у соцмережах видно, що футболісти поспілкувалися з наставником команди Зінедіном Зіданом, зберігаючи дистанцію.

Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/VMW3rP3nFd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2020

Іспанська влада дозволила клубам повернутися до тренувального процесу після того, як футболісти, тренери та персонал перевірять на коронавірус.

Раніше колишній наставник збірної Англії, мадридського Реала та туринського Ювентуса Фабіо Капелло назвав єдиний іспанський клуб, що не постраждає від пандемії.