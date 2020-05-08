ФІФА дозволила проводити п’ять замін

Міжнародна федерація футболу дозволила проводити п’ять замін в офіційних матчах, які завершаться до кінця 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили для того, щоб зменшити навантаження на футболістів після відновлення змагань, призупинених через пандемію коронавірусу.

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Команди зможуть змінити футболістів тільки три рази за матч, а також під час перерви між таймами. У змаганнях, де можна буде робити четверту заміну у додатковий час, дозволять використовувати шосту.

Рішення схвалила Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) і воно вже вступило у силу. При цьому наголошується, що організатор кожного турніру має право самостійно вирішувати, чи слід використовувати цю зміну у правилах.

Пізніше ФІФА і IFAB обговорять можливість поширення даного рішення на турніри, які завершаться у 2021 році.

Також у змаганнях, які відновлять після паузи, тимчасово припинять використання системи відеоповторів (VAR).

Нагадаємо, 16 травня очікується відновлення чемпіонату Німеччини. А ось чемпіонат Франції закінчили достроково після відповідного рішення уряду.