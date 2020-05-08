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Факти / Спорт

Гравець Тоттенгема Сон Хин Мін завершив військові збори з відзнакою

Півзахисник Тоттенгем Готспур Сон Хин Мін успішно завершив тритижневі курси військової підготовки у Південній Кореї.

Футболіст за різними показниками увійшов до п’ятірки найкращих у своїй групі, що складається із 157 осіб. Також Сон відзначився відмінними показниками у стрільбі та інших дисциплінах.

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Спортсмен та ще четверо учасників програми отримали знак за заслуги. Через обмеження, які пов’язані з пандемією Covid-19, церемонія на честь завершення зборів проходила у закритому режимі, однак на вулиці на форварда очікували десятки шанувальників.

Про успішне завершення військових зборів Хин Міна повідомила також прес-служба лондонського клубу.

За законами Південної Кореї кожен чоловік до 28 років повинен пройти службу в армії, яка триває 21 місяць. У 2018 році Сон разом з національною збірною завоював золоті медалі Азіатських ігор, що дозволило йому уникнути служби. Проте йому довелося пройти скорочені тритижневі збори.

Також Факти ICTV розповідали, що суд у Сеулі визнав винним чемпіона Олімпійських ігор-2018 з шорт-треку Лім Хе Джуна у сексуальному домаганні до партнера по команді.

Джерело: Yonhap News Agency

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