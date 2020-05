Півзахисник Тоттенгем Готспур Сон Хин Мін успішно завершив тритижневі курси військової підготовки у Південній Кореї.

Футболіст за різними показниками увійшов до п’ятірки найкращих у своїй групі, що складається із 157 осіб. Також Сон відзначився відмінними показниками у стрільбі та інших дисциплінах.

Спортсмен та ще четверо учасників програми отримали знак за заслуги. Через обмеження, які пов’язані з пандемією Covid-19, церемонія на честь завершення зборів проходила у закритому режимі, однак на вулиці на форварда очікували десятки шанувальників.

Son Heung-min wins top five best trainees as he finishes his three-week military training! pic.twitter.com/ZljrGuowJk

Про успішне завершення військових зборів Хин Міна повідомила також прес-служба лондонського клубу.

Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.

Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8

— Tottenham Hotspur (at) (@SpursOfficial) May 8, 2020