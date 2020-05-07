Чемпіона Олімпіади-2018 визнали винним у домаганнях до партнера по команді

Суд у Сеулі визнав винним чемпіона Олімпійських ігор-2018 з шорт-треку Лім Хе Джуна у сексуальному домаганні до партнера по команді.

Інцидент, імовірно, стався 17 червня 2019 року. Лім Хе Джун у присутності дівчат шорт-трекісток зняв штани зі свого партнера по команді молодшого віку.

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У серпні стало відомо, що спортсмена дискваліфікували на один рік за сексуальні домагання до свого партнера по команді чоловічої статі.

Прокуратура просила ув’язнити спортсмена, але суд призначив Хе Джуну штраф у розмірі 3 млн вон ($2,5 тис.) та зобов’язав пройти 40 годин терапії для запобігання сексуального насильства у майбутньому.

Нагадаємо, дворазова переможниця юніорського чемпіонату Росії із дзюдо Мар’ям Есеркеєва зробила спробу самогубства після домагань тренера.

Джерело: Yonhap News Agency