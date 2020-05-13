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Факти / Спорт

Ліонель Месcі змінив імідж після повернення до тренувань

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, який разом з іншими футболістами блаугранас відновив індивідуальні тренування на клубній базі, змінив імідж.

32-річний аргентинець, зголив бороду, яка встигла стати невід’ємною частиною його образу за останні кілька років.

 

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Втрата бороди ніяк не позначилася на навичках аргентинця, який в одному з епізодів під час тренування легко вразив дев’ятку.

А ще в одному епізоді влучив головою у кошик.

У сезоні-2019/20 Мессі провів за Барселону 31 матч, забивши 24 голи та віддавши 16 результативних передач.

За останніми даними, чемпіонат Іспанії поновиться у липні, матчі пройдуть без глядачів.

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