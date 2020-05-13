Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, який разом з іншими футболістами блаугранас відновив індивідуальні тренування на клубній базі, змінив імідж.
32-річний аргентинець, зголив бороду, яка встигла стати невід’ємною частиною його образу за останні кілька років.
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Втрата бороди ніяк не позначилася на навичках аргентинця, який в одному з епізодів під час тренування легко вразив дев’ятку.
Leo Messi no pierde la puntería pic.twitter.com/NSHtl3Q698
— FC Barcelona (desde) (@FCBarcelona_es) May 12, 2020
А ще в одному епізоді влучив головою у кошик.
When the trains alone. pic.twitter.com/6afSNH0Fey
— FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) May 12, 2020
У сезоні-2019/20 Мессі провів за Барселону 31 матч, забивши 24 голи та віддавши 16 результативних передач.
За останніми даними, чемпіонат Іспанії поновиться у липні, матчі пройдуть без глядачів.