Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, який разом з іншими футболістами блаугранас відновив індивідуальні тренування на клубній базі, змінив імідж.

32-річний аргентинець, зголив бороду, яка встигла стати невід’ємною частиною його образу за останні кілька років.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 12, 2020 at 7:58am PDT

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Втрата бороди ніяк не позначилася на навичках аргентинця, який в одному з епізодів під час тренування легко вразив дев’ятку.

Leo Messi no pierde la puntería pic.twitter.com/NSHtl3Q698 — FC Barcelona (desde) (@FCBarcelona_es) May 12, 2020

А ще в одному епізоді влучив головою у кошик.

When the trains alone. pic.twitter.com/6afSNH0Fey — FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) May 12, 2020

У сезоні-2019/20 Мессі провів за Барселону 31 матч, забивши 24 голи та віддавши 16 результативних передач.

За останніми даними, чемпіонат Іспанії поновиться у липні, матчі пройдуть без глядачів.