Тенісний сезон заморозили до серпня

Міжнародна тенісна федерація відклала початок сезону через пандемію Covid-19 до 31 липня.

– Це важке і повне розчарування рішення, але здоров’я і безпека залишаються нашою головною турботою. Ми продовжуємо аналізувати глобальну ситуацію і оцінювати всі варіанти для відновлення міжнародних змагань тоді, коли це буде безпечно. Ми тісно співпрацюємо з зацікавленими сторонами у світі тенісу, щоб переглянути календар матчів і разом ухвалити правильні рішення, – заявив президент федерації Девід Хаггерті.

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Спочатку тенісний сезон призупинили на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, потім до 13 липня.

Раніше з’явилась інформація, що паузу у тенісному сезоні продовжать до 3 серпня.

Джерело: ITF