Паузу у тенісному сезоні продовжать до серпня – Marca

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації (WTA та ATP) планують продовжити паузу у тенісному сезоні, яка спричинена пандемією коронавірусу, до 3 серпня.

Поточна ситуація з поширенням Covid-19 змушує тенісні органи скасувати турніри серії ATP у Гамбурзі, Ньюпорті, Бостаді, Лос-Кабосі, Гштаді, Умазі, Атланті та Кіцбюелі, а також змагання WTA у Бухаресті, Лозанні, Палермо, Юрмалі, Нью-Хейвені і Карлсруе.

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Також під загрозою скасування запланований на 2-9 серпня змішаний турнір у Вашингтоні та чоловічі змагання у Торонто 10-16 серпня.

За новими планами, відновити сезон планують турніром серії Masters у Цинциннаті, який повинен пройти з 15 по 23 серпня. Турнір традиційно передує старту Відкритого чемпіонату США з тенісу. До речі, US Open у 2020 році може пройти без глядачів.