Футболіст Челсі Хадсон-Одої заарештований за підозрою у зґвалтуванні

19-річного форварда лондонського Челсі Каллума Хадсона-Одої заарештували 17 травня за підозрою у зґвалтуванні дівчини.

Спершу з’явилася інформація, що затримання спортсмена сталося через порушення режиму самоізоляції.

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Дівчина, яка стала гостею футболіста, викликала швидку допомогу та поліцію о 3.35 у неділю. У лікарні вона заявила про зґвалтування, після чого англійського футболіста затримали та провели обшук у його будинку.

— У присутності співробітників швидкої медичної допомоги дівчина повідомила, що її зґвалтували. Її доставили у лікарню. Чоловіка заарештований на місці події за підозрою у зґвалтуванні. Його звільнили з-під варти під заставу, – заявив прес-секретар поліцейської дільниці у Лондоні.

У Челсі відмовилися коментувати цю ситуацію.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що у Каллума Хадсона-Одої виявили коронавірус. Пізніше футболіст зізнався, що одужав.