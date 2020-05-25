Ібрагімович травмувався на тренуванні Мілана і може надовго вибути

Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович отримав травму на тренуванні команди.

38-річний швед під час двосторонки з одноклубниками зробив ривок, після чого відчув біль у гомілці. Форвард достроково залишив тренувальне поле.

Читайте: Стамбульське диво: матчу Мілан – Ліверпуль 15 років

Хоча Златан покинув базу Мілана самостійно, він може вибути на довгий термін. Є підозри, що у шведського футболіста стався рецидив травми, що він отримав на початку року, через яку він пропустив кілька тижнів.

Точний діагноз Ібрагімовича буде відомий після медогляду.

У сезоні-2019/20 чемпіонату Італії Ібрагімович взяв участь у восьми матчах, в яких забив три голи та зробив один асист.

До речі, збірна Італії виграла чемпіонат Європи з кіберфутболу, обігравши у фіналі команду Сербії.