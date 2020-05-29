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Факти / Спорт

Схоже на місце вбивства: в мережі з’явилася виїзна форма лондонського Арсеналу

У мережу злили новий комплект виїзної форми лондонського Арсенала на сезон-2020-21.

Однак дизайн, який нагадує бризки крові чи малиновий джем, що розмазаний на тарілці, не вразив фанатів клубу.

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У поточному сезону каноніри не демонструють хороші результати, але принаймні їхні прихильники задоволені дизайном форми у стилі Bruised Banana (пом’ятий банан).

Знімки нової форми лондонського клубу з’явилися на сайті Footy Headlines. Джерсі виконане у білому кольорі, з трьома смужками Adidas вздовж плечей. Логотип спонсора Fly Emirates тепер супроводжується девізом Fly Better.

форма Арсенала третий комплект на 2020/21

Але найсміливіша частина комплекту – це червоні бризки, що нанесені на футболку. Вони мало нагадують мармурові зали Хайбері, але футболка з таким дизайном цілком підійде для Гелловіну.

форма Арсенала третий комплект на 2020/21

Вболівальники канонірів залишилися незадоволені таким дизайном. Один з них написав: Може це для відлякування суперників. Інший користувач твітнув: Схоже, що гравця щойно побив ведмідь. Ще один додав: Це схоже на місце вбивства.

Якими будуть шорти у комплекті поки не відомо, але багато шанувальників очікують, що вони матимуть бордове забарвлення.

Раніше у мережі з’явилося відео нової домашньої форми лідера чемпіонату АПЛ Ліверпуля на сезон-2020/21.

Джерело: Footy Headlines

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