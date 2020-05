У мережу злили новий комплект виїзної форми лондонського Арсенала на сезон-2020-21.

Однак дизайн, який нагадує бризки крові чи малиновий джем, що розмазаний на тарілці, не вразив фанатів клубу.

У поточному сезону каноніри не демонструють хороші результати, але принаймні їхні прихильники задоволені дизайном форми у стилі Bruised Banana (пом’ятий банан).

Знімки нової форми лондонського клубу з’явилися на сайті Footy Headlines. Джерсі виконане у білому кольорі, з трьома смужками Adidas вздовж плечей. Логотип спонсора Fly Emirates тепер супроводжується девізом Fly Better.

Але найсміливіша частина комплекту – це червоні бризки, що нанесені на футболку. Вони мало нагадують мармурові зали Хайбері, але футболка з таким дизайном цілком підійде для Гелловіну.

Вболівальники канонірів залишилися незадоволені таким дизайном. Один з них написав: Може це для відлякування суперників. Інший користувач твітнув: Схоже, що гравця щойно побив ведмідь. Ще один додав: Це схоже на місце вбивства.

Convinced this who they got to come up with the concept for arsenals alleged new kit pic.twitter.com/IamF6hHQ6m

— Johnny_da_G (@Johnny_2_the_G) May 28, 2020