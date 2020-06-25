Ліверпуль — Крістал Пелес – 4:0

Голи: Александер-Арнольд, 23 Салах, 44 Фабінью, 55 Мане, 69

Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Крістал Пелес в рамках матчу 31-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Перший гол у матчі поклав захисник червоних Трент Александер-Арнольд, який виконав блискучий штрафний, закрутивши м’яча у сітку воріт, без шансів для Хеннессі. Подвоїв перевагу господарів точний удар Мохаммеда Салаха, якому асистував Фабінью.

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Після перерви вже бразильський півзахисник записав своє ім’я на табло, довівши рахунок до розгромного дальнім ударом.

А фінальну крапку у зустрічі поставив Садіо Мане. Сенегалець отримав розрізний пас від Салаха, увійшов у штрафний майданчик і відправив кулястого за спину голкіперу суперника.

У доданий час Салах міг ще збільшувати перевагу Ліверпуля, однак м’яч після його удару опинився у руках воротаря.

Тепер в активі підопічних Юргена Клоппа 86 пунктів. Для здобуття першого за 30 років чемпіонства мерсисайдцям залишилося набрати два пункти. Крістал Пелес (42) йде дев’ятим у турнірній таблиці АПЛ.