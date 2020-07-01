Матчі НБА можуть транслювати із затримкою, щоб вирізати нецензурну лексику гравців

Трансляцію матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) можуть транслювати із затримкою, щоб вирізати з ефіру нецензурну лексику баскетболістів на паркеті.

Комісіонер НБА Адам Сільвер заявив, що нецензурна лексика під час матчів може стати серйозною проблемою.

— Гадаю, що гравці часто, під час перебування на паркеті, говорять один одному певні речі, і оскільки на арені гучно, вони знають, що їхні висловлювання не почують глядачі. Можливо, їм доведеться адаптувати свою мову, адже її можуть підхопити мікрофони телетрансляції. Якщо чесно, нам, можливо, доведеться трішки затримувати прямий ефір через це, – сказав Сільвер.

Більшість шанувальників баскетболу, мабуть, хотіли почути невідфільтровані звуки з майданчика. Це дійсно була б унікальна можливість для мас почути, що насправді говорять зірки НБА під час ігор. Таку можливість, навіть, підтримує атакувальний захисник Юта Джаз Донован Мітчелл.

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Втім, спонсори НБА не будуть у захваті від такого красномовства зірок НБА. Також в НБА розглядають можливість накладати штучний шум під час трансляцій.

Востаннє матчі НБА транслювали із затримкою ще до популярності ліги у 80-х роках. Однак тоді причиною слугували відсутність інтересу з боку глядачів та корпоративних спонсорів.

НБА відновиться наприкінці липня. Матчі проходитимуть на майданчику в Орландо, штат Флорида. За поновлення поточного розіграшу виступили 29 команд окрім Портленд Трейл Блейзерс.

Джерело: CBC Sports