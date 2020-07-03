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Факти / Спорт

Привітали з титулом: Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль на Етіхад

Манчестер Сіті — Ліверпуль – 4:0

Голи: Де Брюйне, 25 (пен.) Стерлінг, 35 Фоден, 45 Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сіті приймав новоспеченого чемпіона Англії Ліверпуль в рамках матчу 32 туру АПЛ. Зустріч пройшла на Етіхад та завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Перед матчем підопічні Пепа Гвардіоли, як і обіцяли, влаштували для червоних чемпіонський коридор. Містяни поаплодували своїм суперникам, які у попередньому турі стали чемпіонами.

Втім, відразу після чемпіонського коридору Сіті перейшов до приниження. Рахунок у матчі містяни відкрили після пенальті, яке успішно реалізував Кевін Де Брюйне. Через десять хвилин господарі подвоїли свою перевагу – Жезус відпасував на Фодена, а той викотив кулястого на Рахіма Стерлінга, який спокійно переграв Аліссона.

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Ще до перерви Ман Сіті довів рахунок до розгромного після голу Філа Фодена, який скористався пасом від Де Брюйне. Цікаво, що востаннє мерсисайдці пропускали у першому таймі три м’ячі ще у 2015 році від Сток Сіті, програвши матч з рахунком – 6:1.

На другий тайм Клопп посадив на лаву запасних Джо Гомеса та кинув у гру Окслейда-Чемберлена, але гра продовжувала розвиватися за сценарієм Сіті. Візуально червоні атакували більше, але як і раніше вхолосту.

А на 67-й хвилині у ворота Аліссона залетів четвертий за гру гол – антигероєм моменту став Алекс Окслейд-Чемберлен, який у невдалому підкаті зрізав м’яч у власні ворота після удару Стерлінга.

Далі певний проміжок часу перевагою володів Ліверпуль, а Манчестер Сіті ходив в контратаки. Команди по черзі грали першим номером. Максимум на що міг розраховувати Ліверпуль – це гол престижу, але фінальний рахунок на табло ледь не став 5:0. Але взяття воріт Марезом скасували після перегляду VAR.

Востаннє бразильський воротар червоних Аліссон пропускав 4 або більше м’ячів у 2018 році, коли захищав ворота римської Роми. Цікаво, що кривдниками вовків були мерсисайдці.

Новоспечений чемпіон АПЛ Ліверпуль має у своєму активі 86 пунктів, другим йде Манчестер Сіті (66).

Фото: Rob Harris

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