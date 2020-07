Манчестер Сіті — Ліверпуль – 4:0

Голи: Де Брюйне, 25 (пен.) Стерлінг, 35 Фоден, 45 Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сіті приймав новоспеченого чемпіона Англії Ліверпуль в рамках матчу 32 туру АПЛ. Зустріч пройшла на Етіхад та завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Перед матчем підопічні Пепа Гвардіоли, як і обіцяли, влаштували для червоних чемпіонський коридор. Містяни поаплодували своїм суперникам, які у попередньому турі стали чемпіонами.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad #MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 2, 2020