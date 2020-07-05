У віці 73 років помер легендарний футболіст київського Динамо, колишній захисник Володимир Трошкін. Він був багаторічним гравцем клубу та збірної СРСР.

Також Володимир Трошкін був багаторазовим чемпіоном та володарем Кубка СРСР, володарем Кубка кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, віце-чемпіоном Європи і бронзовим призером Олімпійських ігор.

Крім того, він зробив значний вклад у розвиток ветеранського футболу, довгі роки очолюючи Асоціацію ветеранів футболу України.

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Також за свою кар’єру футболіста Володимир Трошкін встиг попрацювати у тренерському штабі рівненського Авангарду і молодіжних збірних СРСР і України.

Загалом за київське Динамо футболіст провів 272 матчі і забив 27 голів.

Нещодавно не стало ще одного легендарного футбтоліста – помер Юрій Дячук-Ставицький, який був свого часу тренером Карпат.

Джерело: Національна збірна України серед ветеранів

Фото: УПЛ