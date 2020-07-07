У перерві матчу 33 туру англійської Прем’єр-ліги між Тоттенгем Готспур та Евертоном між футболістами лондонської команди стався конфлікт, який ледь не переріс у бійку.

Після свистка на перерву капітан шпор Уго Льоріс підбіг до хавбека команди Сон Хин Міна і щось йому сказав. Кореєць хотів відразу з’ясувати стосунки і кинувся у бік французького кіпера, але порив Хин Міна спинив Джованні Ло Чельсо.

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Згодом заспокоювати Уго та Сона підбігли інші партнери по команді. Після чого гравці покинули поле і пішли у роздягальню.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Перед початком другого тайму та після матчу півзахисник та капітан демонстративно обнялися один з одним на знак примирення.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

На післяматчевій прес-конференції наставник Тоттенгема Жозе Моурінью зазначив, що задоволений тим, що сталося, а провину за інцидент взяв на себе.

— Це прекрасно. Це, мабуть, наслідок нашої співпраці. Якщо ви хочете когось звинуватити в цьому, звинувачуйте мене. Я критикував своїх хлопців, тому що вони, на мій погляд, недостатньо критичні до себе, я попросив їх вимагати більше один від одного, тиснути на одноклубників командним духом. Це була ситуація, коли малюку, якого всі люблять, Сону, капітан сказав, що він повинен зробити більше для команди та докласти зусиль, – сказав Моурінью.

Сам матч завершився мінімальною перемогою Тоттенгем Готспур з рахунком 1:0 завдяки автоголу Майкла Кіна у першому таймі. Перемога дозволила Тоттенгему впритул наблизитися до сьомого у таблиці лондонського Арсеналу.