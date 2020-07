У перерві матчу 33 туру англійської Прем’єр-ліги між Тоттенгем Готспур та Евертоном між футболістами лондонської команди стався конфлікт, який ледь не переріс у бійку.

Після свистка на перерву капітан шпор Уго Льоріс підбіг до хавбека команди Сон Хин Міна і щось йому сказав. Кореєць хотів відразу з’ясувати стосунки і кинувся у бік французького кіпера, але порив Хин Міна спинив Джованні Ло Чельсо.

Читайте: Привітали з титулом: Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль на Етіхад

Згодом заспокоювати Уго та Сона підбігли інші партнери по команді. Після чого гравці покинули поле і пішли у роздягальню.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR

Перед початком другого тайму та після матчу півзахисник та капітан демонстративно обнялися один з одним на знак примирення.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw

— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020