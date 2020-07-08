Матч 31-го туру італійської Серії А між Міланом та Ювентусом на Сан-Сіро розпочався із саундтреку до фільму Серджіо Леоне Одного разу в Америці.

На спортивній арені пролунала композиція Deborah’s Theme, автором якої є легендарний композитор Енніо Морріконе.

Таким чином ФК Мілан вшанував пам’ять Морріконе, який відійшов у вічність на 92 році життя.

Морріконе дуже любив футбол та вболівав за римську Рому. Він став автором гімну до чемпіонату світу з футболу 1978 року в Аргентині. Його композиція El Mudial була першим офіційним гімном в історії турніру.

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Попри свій поважний вік італійський композитор продовжував творити. На церемонії врученні Американської кіноакадемії Оскар у 2016 році Енніо Морріконе удостоївся статуетки за найкращий саундтрек, який він написав до стрічки Мерзенна вісімка Квентіна Тарантіно. Ще один Оскар він отримав за видатні заслуги у кінематографі у 2007 році.

Саме Морріконе мав стати автором гімну до зимових Олімпійських ігор у 2026 році, що повинні відбутися у Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Перед смертю Морріконе написав некролог, в якому попросив провести похорони у приватному форматі, оскільки не хотів нікого “турбувати”. Композитора поховали 8 липня у передмісті Рима під музику до фільму Місія (реж. Ролан Жоффре).