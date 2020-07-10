12 липня відбудеться другий етап Формули-1 – Гран-прі Штирії. Подібного в історії королівських гонок ще не було – щоб два етапи відбулися на одній трасі з перервою у тиждень.

Під час першого етапу пілоти вдосталь обкатали трасу у Шпільбергу і сили команд були більш-менш зрозумілими ще до першої практики. Втім, стверджувати, що Гран-прі Штирії буде схожим на попередній не варто, адже повторити події минулої неділі в принципі неможливо.

Чого очікувати від Гран-прі Штирії?

Головним фаворитом продовжує залишатися Mercedes, а ось найімовірнішим претендентом на роль головного конкурента німецької конюшні називають Red Bull. За місце у трійці боротимуться Ferrari, McLaren та Racing Point.

На першому етапі впевнено тріумфував фін Валттері Боттас, а ось друга сходинка Шарля Леклера з Ferrari більше схожа на диво, якому посприяли сходження з траси пілотів Red Bull та штраф Гемілтона.

Після провальної кваліфікації на першому Гран-прі у Скудерії вирішили пришвидшити роботу над новим аеродинамічним пакетом і привезти хоча б частину новинок в Австрію перед другою гонкою. Згодом стало відомо, що нове антикрило, яке не очікували раніше етапу у Будапешті, дебютує у Штирії – чи допоможе воно у боротьбі за подіум – питання часу.

Третім за підсумками першого етапу опинився Ландо Норріс з McLaren. Молодий британець успішно скористався тактичними прорахунками конкурентів. Окрім штрафу Гемілтона йому допомогло помилкове рішення команди Racing Point не проводити піт-стоп Серхіо Пересу, шини якого ближче до фінішу були зношені.

View this post on Instagram A post shared by McLaren (@mclaren) on Jul 6, 2020 at 7:37am PDT

Втім, очікувати також успіху від McLaren не варто. Скоріше за все, у неділю Racing Point візьме своє. Перегони тижневої давнини проходили за спекотної погоди, а на 12 липня траса буде більш прохолодною. Це і може допомогти Racing Point краще зберегти свою м’яку резину.

Де дивитися Гран-прі Штирії

Дебютний Гран-прі Штирії внесли до календаря Формули-1 через пандемію коронавірусу та скасування низки етапів.

Другу гонку сезону-2020 шанувальники Формули-1 зможуть подивитися на телеканалі Setanta Sports. Старт заїзду о 16.05 за київським часом.

У п’ятницю у команд заплановані дві практики, а у суботу відбудеться третій вільний заїзд та кваліфікація. Однак, через сильні дощі, які очікують у Шпільбергу у суботу, кваліфікацію можуть перенести на ранок неділі або розподілити позиції за результатами другої практики.