Фанат Манчестер Юнайтед поставив спадок від матері на перемогу Ліверпуля в АПЛ

53-річний Тоні Ворд із Бредфорда (Західний Йоркшир) зробив ставку на перемогу Ліверпуля у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги ще у жовтні 2020 року.

Чоловік поставив 55 тис. фунтів (€61 тис.), що отримав у спадок від матері, яка померла у 2017 році. Сума виграшу Ворда склала 91 тис. фунтів (€101 тис.).

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Попри те, що мерсисайдці не вигравала чемпіонат Англії 30 років, Тоні вирішив ризикнути і поставити на тріумф команди Юргена Клоппа.

— Ліверпуль завжди виглядав так, ніби вони могли виграти титул. Я вирішив поставити на них після тривалих суперечок та обговорень. Насправді це були перегони між ними та Манчестер Сіті. Я думаю, що моя мама не була би проти, що я зробив цю ставку, адже вона завжди любила перегони, – розповів Тоні.

Також чоловік додав, що ще з дитинства вболівав за Манчестер Юнайтед.

Оскільки Ворд зробив свою ставку 9 жовтня, коли Ліверпуль здобув вісім перемог у стартових восьми матчах, то коефіцієнт на червоних понизився до 1,66.

Через паузу, пов’язану з пандемією, Тоні довелося чекати фіксації чемпіонства червоними у лізі до 25 червня. Чоловік переживав за свою ставку, адже її могли анулювати, якби решту матчів скасували.

— Якби сезон зупинили достроково, гадаю, що я зміг би повернути свої кошти, але це було б несправедливо. Ліверпулю перед паузою залишалося всього шість очок для чемпіонства, – розповів Ворд.

Тепер батько трьох дітей Тоні Ворд планує організувати величезне свято для своєї сім’ї. Також він додав, що не збирається найближчим часом на когось ставити у букмекерських конторах.

Ліверпуль здобув чемпіонство в 31-турі АПЛ завдяки поразці Манчестер Сіті від Челсі. Це чемпіонство в Англії для Ліверпуля стало дев’ятнадцятим в історії і першим за 30 років. Востаннє червоні вигравали золоті медалі чемпіонату ще у сезоні-1989/90, коли Прем’єр-ліги ще не існувало.