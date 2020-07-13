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Факти / Спорт

Фанат Манчестер Юнайтед поставив спадок від матері на перемогу Ліверпуля в АПЛ

53-річний Тоні Ворд із Бредфорда (Західний Йоркшир) зробив ставку на перемогу Ліверпуля у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги ще у жовтні 2020 року.

Чоловік поставив 55 тис. фунтів (€61 тис.), що отримав у спадок від матері, яка померла у 2017 році. Сума виграшу Ворда склала 91 тис. фунтів (€101 тис.).

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Попри те, що мерсисайдці не вигравала чемпіонат Англії 30 років, Тоні вирішив ризикнути і поставити на тріумф команди Юргена Клоппа.

— Ліверпуль завжди виглядав так, ніби вони могли виграти титул. Я вирішив поставити на них після тривалих суперечок та обговорень. Насправді це були перегони між ними та Манчестер Сіті. Я думаю, що моя мама не була би проти, що я зробив цю ставку, адже вона завжди любила перегони, – розповів Тоні.

Також чоловік додав, що ще з дитинства вболівав за Манчестер Юнайтед.

Tony plans to use his whopping prize to take his family on a big holiday, but doesn't have any plans to gamble again any time soon

Оскільки Ворд зробив свою ставку 9 жовтня, коли Ліверпуль здобув вісім перемог у стартових восьми матчах, то коефіцієнт на червоних понизився до 1,66.

Через паузу, пов’язану з пандемією, Тоні довелося чекати фіксації чемпіонства червоними у лізі до 25 червня. Чоловік переживав за свою ставку, адже її могли анулювати, якби решту матчів скасували.

— Якби сезон зупинили достроково, гадаю, що я зміг би повернути свої кошти, але це було б несправедливо. Ліверпулю перед паузою залишалося всього шість очок для чемпіонства, – розповів Ворд.

Фанат МЮ поставил на победу Ливерпуля наследство матери

Тепер батько трьох дітей Тоні Ворд планує організувати величезне свято для своєї сім’ї. Також він додав, що не збирається найближчим часом на когось ставити у букмекерських конторах.

Ліверпуль здобув чемпіонство в 31-турі АПЛ завдяки поразці Манчестер Сіті від Челсі. Це чемпіонство в Англії для Ліверпуля стало дев’ятнадцятим в історії і першим за 30 років. Востаннє червоні вигравали золоті медалі чемпіонату ще у сезоні-1989/90, коли Прем’єр-ліги ще не існувало.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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