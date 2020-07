Роналду побив рекорд Шевченка у Серії А

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду у матчі 34 туру двічі відзначився у ворота римського Лаціо у рідних стінах. Завдяки дублю португальця підопічні Мауріціо Саррі після фінального свистка святкували перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому дублю Роналду вдалося побити рекорд Серії А – він найшвидше досягнув відмітки у 50 забитих м’ячів. Для цього Криштіану знадобився 61 матч.

Попередній рекорд належав колишньому футболісту Мілана, а нині наставнику збірної України Андрію Шевченку, який забив 50 голів у 68 матчах чемпіонату Італії.

