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Факти / Спорт

Роналду побив рекорд Шевченка у Серії А

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду у матчі 34 туру двічі відзначився у ворота римського Лаціо у рідних стінах. Завдяки дублю португальця підопічні Мауріціо Саррі після фінального свистка святкували перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому дублю Роналду вдалося побити рекорд Серії А – він найшвидше досягнув відмітки у 50 забитих м’ячів. Для цього Криштіану знадобився 61 матч.

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Попередній рекорд належав колишньому футболісту Мілана, а нині наставнику збірної України Андрію Шевченку, який забив 50 голів у 68 матчах чемпіонату Італії.

Щоб забити 50 голів в італійському чемпіонаті бразильцю Роналдо знадобилося 70 матчів, колишньому нападнику Дженоа та Інтера Дієго Міліто та екс-форварду Ювентуса Давіду Трезеге – по 78 ігор.

У турнірній таблиці Серії А Ювентус посідає першу сходинку, маючи в активі 80 очок. Другим розташувався міланський Інтер (72), а замикає трійку Аталанта (71).

До туринського Ювентуса Криштіану перейшов у 2018 році, підписавши угоду до літа 2022 року. Сума трансферу футболіста з мадридського Реала склала €117 млн.

Фото: Dreamstime

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