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Факти / Спорт

Будинок футболіста Ліверпуля пограбували, поки він святкував чемпіонство

Будинок хавбека Ліверпуля Фабіньо пограбували у ніч святкування мерсисайдцями перемоги в англійській Прем’єр-лізі.

Вважається, що дім бразильського футболіста пограбували, поки нікого не було вдома у проміжку між 15.00 дня та 4.00 ранку.

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За інформацією місцевої поліції, грабіжники викрали кілька ювелірних прикрас та автомобіль Audi RS6. Згодом автівку знайшли у Вігані та повернули футболісту.

Слідчі провела експертизу у будинку та автівці. Нині у районі, де проживає футболіст ведеться розслідування, а поліція намагається розшукати свідків.

 

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About last night… #LFCchampions #LFC #LiverpoolFC

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Протягом останніх двох років жертвою грабіжників став сенегальський форвард червоних Садіо Мане. Його дім обчистили під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 проти мюнхенської Баварії.

Ще раніше від рук грабіжників постраждали Деян Ловрен та Роберто Фірміно, а також колишні гравці мерсисайдців Пепе Рейна, Даніель Аггер та Єжи Дудек.

Ліверпуль став чемпіоном Англії вперше за 30 років. Підопічні Юргена Клоппа оформили титул у 31 турі АПЛ після поразки Манчестер Сіті від Челсі.

Джерело: Liverpool Echo

Фото: Dreamstime

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