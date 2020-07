Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон визнаний найкращим футболістом сезону-2019/20 в англійській Прем’єр лізі за версією журналістів.

30-річний англійський хавбек мерсисайдців випередив у голосуванні зірку Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне та гравця Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, а також товаришів по команді Вірджила Ван Дейка та Садіо Мане.

На голосуванні журналістів позначилося домінування підопічних Юргена Клоппа в АПЛ. Також були віддані голоси за Трента Александера-Арнольда та Аліссона Беккера, але саме Хендерсон став переможцем, отримавши чверть голосів.

BREAKING – Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG

— The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020