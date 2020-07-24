Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон визнаний найкращим футболістом сезону-2019/20 в англійській Прем’єр лізі за версією журналістів.

30-річний англійський хавбек мерсисайдців випередив у голосуванні зірку Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне та гравця Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, а також товаришів по команді Вірджила Ван Дейка та Садіо Мане.

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На голосуванні журналістів позначилося домінування підопічних Юргена Клоппа в АПЛ. Також були віддані голоси за Трента Александера-Арнольда та Аліссона Беккера, але саме Хендерсон став переможцем, отримавши чверть голосів.

— Я хотів би подякувати за підтримку усіх, хто за мене проголосував та The FWA загалом. Щоб зрозуміти наскільки ця нагорода є престижною, достатньо подивитися на імена переможців, з деякими з них мені пощастило пограти, наприклад, Стівен Джеррард, Луїс Суарес та Мохаммед Салах, – сказав Хендерсон.

BREAKING – Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG — The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020

Хендерсон став першим капітаном Ліверпуля за останні 30 років, який підняв трофей англійської Прем’єр-ліги.

Для мерсисайдців останній рік видався видатним, окрім чемпіонства в Англії, Ліверпуль завоював трофей Ліги чемпіонів у 2019 році, Суперкубок УЄФА та виграли Клубний чемпіонат світу у грудні 2019 року.

Джерело: The FWA