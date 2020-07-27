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Факти / Спорт

Моурінью бурхливо відсвяткував вихід Тоттенгема у Лігу Європи

Розіграш англійської Прем’єр-ліги сезону-2019/20 офіційно завершився. У матчі 38 туру лондонський Тоттенгем розписав нічию з Крістал Пелас (1:1), що дозволило підопічним Жозе Моурінью випередити Вулвергемптон та посісти шосту сходинку у турнірній таблиці, яка дає право кваліфікуватися у Лігу Європи-2020/21.

Після фінального свистка на Селхерст Парк у Лондоні Моурінью та його тренерський штаб дали волю емоціям.

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А ще тиждень тому Особливий під час розмови із журналістами заявляв, що Ліга Європи – це не турнір рівня Тоттенгема.

— Фінішувати на позиції, що дозволить нам зберегти у себе європейський футбол, – це мінімум, який ми заслуговуємо. Ліга Європи – змагання не нашого рівня. Ми заслуговуємо на краще.

Соцмережі миттєво відреагували на таку бурхливу реакцію португальського фахівця на нічию з Крістал Пелас. Користувачі пригадали Моурінью його легендарний забіг у фіналі Ліги чемпіонів, коли його Інтер обіграв каталонську Барселону.

Моурінью очолив Тоттенгем після відставки Маурісіо Почеттіно восени сезону-2019/20. На момент відходу аргентинця з клубу, шпори посідали аж 14 місце в АПЛ.

Минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів у поточному розіграші турніру дійшов до 1/8 фіналу турніру, де за підсумками двох матчів поступився німецькому РБ Лейпцигу (0:1, 0:3).

Фото: Dreamstime

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