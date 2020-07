Розіграш англійської Прем’єр-ліги сезону-2019/20 офіційно завершився. У матчі 38 туру лондонський Тоттенгем розписав нічию з Крістал Пелас (1:1), що дозволило підопічним Жозе Моурінью випередити Вулвергемптон та посісти шосту сходинку у турнірній таблиці, яка дає право кваліфікуватися у Лігу Європи-2020/21.

Після фінального свистка на Селхерст Парк у Лондоні Моурінью та його тренерський штаб дали волю емоціям.

José Mourinho and his staff celebrate a sixth-place @PremierLeague finish to qualify for Europe. | @footballdaily pic.twitter.com/sgAvU0atX4

— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) July 26, 2020