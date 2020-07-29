Колос Ковалівка — Маріуполь – 1:0

Голи: Антюх, 95

У фінальному матчі плей-оф української Прем’єр-ліги за право виступити у Лізі Європи Колос з Ковалівки обіграв Маріуполь. Зустріч пройшла на НСК Олімпійський у Києві та завершилася перемогою номінальних гостей після овертайму з рахунком 1:0.

У першому та другому таймах перевагою володіли підопічні Руслана Костишина. Втім, Колос не зумів реалізувати свої моменти. Нагоду відзначитися у матчі мав і Маріуполь.

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Колос вийшов вперед в овертаймі на 95-й хвилині після удару півзахисника Дениса Антюха, який вразив сітку воріт Євгена Гальчука.

Свій шлях у новому сезоні Ліги Європи Колос розпочне з другого кваліфікаційного раунду, де команда Костишина точно буде сіяною.

За підсумками сезону-2019/20 донецький Шахтар пробився до групового етапу Ліги чемпіонів, а київське Динамо стартує в ЛЧ з третього кваліфікаційного раунду. Пряму путівку до групового етапу Ліги Європи виборола луганська Зоря, а Десна стартуватиме з третього кваліфай раунду.

Фото: УПЛ