Динамо та Шахтар привітали Луческу із 75-річчям

29 липня наставник київського Динамо Мірча Луческу відзначає 75-річчя. Коуч отримав привітання від свого колишнього клубу донецького Шахтаря, який румунський тренер очолював протягом 12 років.

Гірники побажали Луческу міцного здоров’я та підтримки вірних друзів та близьких людей.

— Шахтар вітає Мірчу Луческу з ювілеєм та бажає йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного щастя і благополуччя. Нехай вас завжди оточують і підтримують віддані друзі і близькі люди. Нехай футбол завжди буде у вашому серці, – йдеться у повідомленні донецького клубу.

29 июля отмечает 75-летие бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу. ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! pic.twitter.com/ELyvm1cLWr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2020

На сайті біло-синіх теж з’явився вітальний текст новоспеченому тренеру Динамо від президента клубу Ігоря Суркіса та капітана команди Сергія Сидорчука.

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У вітанні Динамо побажало фахівцю взаєморозуміння всередині колективу, творчого польоту та прихильності фортуни.

— Сердечно вітаючи Вас із ювілеєм, віддаємо належне майстру футбольної справи, який зарекомендував себе як один із найяскравіших тренерів сучасності. Ви левову частку своєї кар’єри провели в Україні, збагативши наш футбол неповторним колоритом. Призова вітрина донецького Шахтаря – найкраще тому підтвердження. Сподіваємося, що ваші досвід та футбольна мудрість так само успішно знайдуть можливості для плідної реалізації і в Динамо, сприяючи поверненню клубу його заслуженого статусу, – йдеться на сайті клубу.

Луческу очолив Динамо 23 липня, підписавши контракт з командою за схемою 2+1. Прихід Луческу у київський клуб спричинив негативну реакцію серед активних вболівальників команди.

Згодом румунські ЗМІ розтиражували інформацію про відхід Мірчі з команди через чотири дні, але у Динамо спростували цю інформацію, оприлюднивши листування Суркіса та Луческу.

Румунський наставник очолював Шахтар у період з 2004 до 2016 року. Протягом цього часу команда виграла 22 трофеї: Кубок УЄФА, вісім чемпіонств УПЛ, шість Кубків України та сім Суперкубків України.