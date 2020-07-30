Українські арбітри Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева працюватимуть на фінальному турнірі жіночої Ліги чемпіонів-2019/20.

Фінальний турнір жіночої ЛЧ-2020/21 відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії у форматі Фіналу восьми.

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Комітет арбітрів УЄФА призначив 24 арбітрів та асистентів із 15 країн на фінальний раунд плей-оф Ліги чемпіонів.

На стадії 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів зіграють наступні пари: Атлетіко Мадрид – Барселона, Глазго Сіті – Вольфсбург, Арсенал – ПСЖ, Ліон – Баварія Мюнхен.

View this post on Instagram A post shared by УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine) on Jul 30, 2020 at 5:21am PDT

Ця жіноча команда арбітрів є провідною в українській Прем’єр-лізі протягом останніх двох сезонів та має у своєму активі проведений фінал Кубка України-2020.

Вперше жіноча суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль дебютувала на матчі УПЛ сезону-2018/19 між ФК Львів та полтавською Ворсклою 4 листопада 2018 року. До цього бригади арбітрів на матчах чемпіонату України складалися максимум з двох жінок.

Фінал восьми Ліги чемпіонів

Фінальний турнір чоловічої Ліги чемпіонів відбудеться у Португалії з фіналом у Лісабоні на стадіоні Да Луж, який запланований на 23 серпня.

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Нині відомо про чотирьох учасників Фіналу восьми, які встигли вибороти путівки до 1/4 фіналу, це – Аталанта, ПСЖ, Атлетіко Мадрид та РБ Лейпциг.

Решта учасників фінального турніру визначаться за підсумками других матчів 1/8 фіналу, які відіграють 7-8 серпня.

Фото: УАФ