Динамо у товариському матчі поступилось чернігівській Десні. Матч закінчився за рахунку 1:2.

Підопічні новоспеченого тренера киян Мірчі Луческу пропустили гол в середині першого тайму, а самі відзначилися у воротах Десни на 80-й хвилині. Десна вирвала перемогу наприкінці матчу.

На 32-й хвилині Єгор Картушов завершив свій прохід по лівому флангу навісом в штрафну, де на нього відгукнувся Філіппов і розстріляв ворота динамівців з близької відстані.

Після пропущеного гола динамівці взялись ініціативніше атакувати. На другий тайм Луческу випустив трьох свіжих футболістів, які ще більше взяли м’яч під свій контроль.

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На 69-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Десни за фол Імерекова. Однак Віктор Циганков гол не забив. Однак, йому вдалось пробити воротаря Десни за хвилину – гольову передачу Віктору віддав Буяльський.

Однак Десна вирвала перемогу вже за хвилину – атаку лівим флангом завершив влучним пострілом Ілля Шевцов з центру штрафного майданчика.

Динамо – Десна 1:2

Голи: Циганков, 80 – Філіппов, 32, 81.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваєв (Вівчаренко, 65), Кендзьора, Сирота, Тимчик (Забарний, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 75), Буяльський (де Пена, 81) – Цітаішвілі (Шапаренко, 46), Ледньов (Циганков, 58), Булеца (Дуелунд, 46) – Супряга (Сіль, 65).

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Тамм, Западня – Огиря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов – Будковський, Філіппов.

Призначення Луческу

75-річний Мірча Луческу став новим тренером Динамо 23 липня. Підписав контракт із київською командою за схемою 2+1.

Призначення румуна, який тренував свого часу Шахтар, гостро відреагували ультрас Динамо та частина вболівальників.

Біля стадіону імені Лобановського організували акцію протесту.