Київське Динамо офіційно презентувало румунського фахівця Мірчу Луческу головним тренером команди. Прес-конференція та презентація наставника відбулася в онлайн-форматі через Zoom у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Спершу слово дали президенту Динамо Ігорю Суркісу. Він розповів, як буде вирішувати конфлікт з активними вболівальниками.

— Я сподіваюся на мудрість наших вболівальників. В нас є не лише ультрас, які протестують. Коли вони прийшли на стадіон, я з ними зустрівся, намагався пояснити свою позицію. Ми йдемо своїм шляхом. У нас сотні тисяч фанатів, вони вболівають за Динамо багато років. Я не можу сьогодні погодитися з тим, що Мірча не може бути прийнятий у сім’ю. Якщо буде успіх – будуть оплески, не мені, а команді. Я хочу підтримки, але треба вести себе цивілізовано, у рамках закону. В іншому випадку, ми маємо достатньо важелів, щоб припинити це свавілля, яке зараз відбувається, – сказав Суркіс.

Також Суркіс розповів, що колишній наставник біло-синіх Олексій Михайличенко після невеличкого відпочинку повернеться на посаду спортивного директору клубу.

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У своєму вітальному слові Мірча Луческу зазначив, що знову дуже радий повернутися до України, а також розповів, що планує змінити у складі команди.

— Я ніколи нічого кардинально не змінюю, намагаючись дати шанс гравцям розкрити свій потенціал. У мене буде співбесіда з кожним із футболістів. Я вважаю, що у Динамо хороший та талановитий підбір гравців. В першу чергу, їм потрібно змінити свій менталітет. В плані мотивації потрібно, щоб вони повністю віддавали себе як на тренування так і під час ігор, – сказав Луческу.

Луческу розповів, що спілкувався з президентом Шахтаря після того, як підписав контракт із біло-синіми.

— Після того, як я підписав контракт, я зателефонував президенту Шахтаря. Він побажав успіху та зрозумів, чому я хочу повернутися в Україну, у футбол, у чемпіонат, який росте та трансформується. Я хочу принести свою лепту у розвиток футболу в Україні.

Також Луческу розповів, як планує будувати кадрову систему у команді.

— Я не все життя працював лише з бразильськими футболістами. У Румунії я працював з румунськими гравцями, дістався з ними до 1/2 фіналу європейських кубків. Після цього 12 моїх гравців поїхали у сильніші чемпіонати. З бразильцями треба працювати особливо, замінюючи батька та матір. Але я знаю, що у Динамо є талановита та дуже здібна молодь. Я ніколи не бачив різниці між бразильськими та українськими гравцями, адже вони для мене були однакові.

Містер підтвердив, що у його тренерський штаб увійдуть екс-гравці Динамо Огнен Вукоєвич та Олег Гусєв.

— Олег та Огнен повинні розуміти мою філософію, щоб потім передати її гравцям. Гусєв буде займатися групою атаки на полі, тому що тут є проблеми, а Вукоєвич працюватиме з гравцями середини поля. А я буду займатися обороною та контролювати весь процес. Також за фізичну підготовку футболістів та проблемами в організації відповідатиме італієць Дієго Лонго.

Мірча Луческу очолив Динамо 23 липня, підписавши контракт з командою за схемою 2+1. Згодом румунські ЗМІ розтиражували інформацію про відхід Мірчі з команди через чотири дні, але у Динамо спростували цю інформацію, оприлюднивши листування Суркіса та Луческу.