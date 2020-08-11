Колишній футболіст збірної Росії Роман Широков вляпався у гучний скандал, побивши під час матчу арбітра Микиту Данченкова.

Інцидент стався в 1/4 фіналу аматорського турніру Московського Кубка Селебріті, в якому зустрічалися команди Матч ТБ та Нічого Звичайного. За першу команду, окрім представників телеканалу, виступали екс-футболісти Андрій Тихонов та Роман Широков, який і став фігурантом скандалу.

39-річний півзахисник спершу накричав на суддю, а потім вдарив в обличчя. Коли Данченков впав, Широков почав його бити ногами. Не відомо, чим би закінчилося побиття, якби у ситуацію не втрутилися інші учасники матчу.

У підсумку рефері отримав розсічення брови, невелике пошкодження шиї, а під оком у нього утворилася гематома. Лікарі, котрі були присутні на матчі, надали потерпілому першу допомогу.

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Наступного дня після інциденту Широков вибачився перед арбітром у соціальній мережі Instagram.

— За підсумками вчорашнього інциденту, я хотів би висловити щирі вибачення Микиті за настільки неналежний вчинок скоєний мною. Я прекрасно усвідомлюю, що непризначення очевидного пенальті та червона картка не можуть бути причиною для розмахування руками. Сподіваюся Микита якомога швидше повернеться до ладу, – написав Широков.

Що загрожує Широкову?

Відомо, що постраждалому Данченкову зняли побої та він збирається звернутися до поліції. Якщо у висновку лікарів буде вказано, що Широков заподіяв чоловіку травми середнього ступеня тяжкості, то проти футболіста можуть порушити справу за статтею 112 КК РФ – Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров’ю.

Якщо у висновку значитиметься, що арбітр отримав травми легкої ступені тяжкості, то проти Широкова можуть порушити справу за статтею 115 КК РФ та справу за статтею 116 КК РФ – Побої.

Бровь, глаз, шея.

Ещё и на поле. В нормальных странах – это конец футбольной деятельности pic.twitter.com/Ho1XfdEjqA — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Саме за двома останніми статтями раніше були обвинувачені інші російські футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін за побиття водія Віталія Соловчука та чиновника Дениса Пака у Москві.

Хто такий Роман Широков

39-річний Роман Широков закінчив професійну кар’єру гравця у липні 2016 року. Його останнім клубом був московський ЦСКА. За свою кар’єру він також виступав у Зеніті, Рубіні, Спартаку, Краснодарі та інших російських клубах.

Разом з російською збірною він завоював бронзові медалі чемпіонату Європи 2008 року.

Після закінчення кар’єри гравця Широков працює футбольним експертом на російському каналі Матч ТВ.

Фото: Роман Широков

Джерело: Газета.ru