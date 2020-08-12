PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога донецького Шахтаря над швейцарським Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи дозволила Україні піднятися на дев’яту сходинку таблиці коефіцієнтів УЄФА, обійшовши Нідерланди.

Оскільки у країн, котрі наразі розміщуються нижче України, представництва у поточному сезоні єврокубків не залишилося, то Україна збереже цю позицію.

Читайте: Шахтар розгромив Базель та вийшов до 1/2 фіналу Ліги Європи

Втім, обійти Бельгію, яка перебуває на восьмому місці не вдастся, якщо навіть Шахтар виграє трофей.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

  • 1. Іспанія — 101,140
  • 2. Англія — 90,176
  • 3. Німеччина — 72,641
  • 4. Італія — 69,939
  • 5. Франція — 57,082
  • 6. Португалія — 49,449
  • 7. Росія — 45,549
  • 8. Бельгія — 37,900
  • 9. Україна — 35,900
  • 10. Нідерланди — 35,750

У таблиці коефіцієнтів продовжує лідирувати Іспанія, слідом розташувалася Англія, а замикає трійку лідерів Німеччина.

На стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів та півфіналу Ліги Європи залишилося представництво шести країн: три клуби з Іспанії, по два з Німеччини, Англії, Франції, Італії та один з України.

Клубний рейтинг УЄФА

Перемога над Базелем допомогла гірникам обійти у клубному рейтингу УЄФА лондонський Челсі. Шахтар піднявся на одну позицію і тепер посідає 14 місце.

За останні п’ять сезонів Шахтар набрав 84 бали і має шанси поліпшити цей показник. Нині гірники набрали 21 бал у поточному сезоні єврокубків.

На 12 та 13 сходинці розташувалися лондонський Тоттенгем та дортмундська Борусія, котрі мають по 85 очок, але вже вилетіли з єврокубків.

Лідером рейтингу залишається мадридський Реал, слідом йде Барселона та мюнхенська Баварія.

Джерело: УЄФА

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх