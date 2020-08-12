Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога донецького Шахтаря над швейцарським Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи дозволила Україні піднятися на дев’яту сходинку таблиці коефіцієнтів УЄФА, обійшовши Нідерланди.

Оскільки у країн, котрі наразі розміщуються нижче України, представництва у поточному сезоні єврокубків не залишилося, то Україна збереже цю позицію.

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Втім, обійти Бельгію, яка перебуває на восьмому місці не вдастся, якщо навіть Шахтар виграє трофей.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

1. Іспанія — 101,140

2. Англія — 90,176

3. Німеччина — 72,641

4. Італія — 69,939

5. Франція — 57,082

6. Португалія — 49,449

7. Росія — 45,549

8. Бельгія — 37,900

9. Україна — 35,900

10. Нідерланди — 35,750

У таблиці коефіцієнтів продовжує лідирувати Іспанія, слідом розташувалася Англія, а замикає трійку лідерів Німеччина.

На стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів та півфіналу Ліги Європи залишилося представництво шести країн: три клуби з Іспанії, по два з Німеччини, Англії, Франції, Італії та один з України.

Клубний рейтинг УЄФА

Перемога над Базелем допомогла гірникам обійти у клубному рейтингу УЄФА лондонський Челсі. Шахтар піднявся на одну позицію і тепер посідає 14 місце.

За останні п’ять сезонів Шахтар набрав 84 бали і має шанси поліпшити цей показник. Нині гірники набрали 21 бал у поточному сезоні єврокубків.

На 12 та 13 сходинці розташувалися лондонський Тоттенгем та дортмундська Борусія, котрі мають по 85 очок, але вже вилетіли з єврокубків.

Лідером рейтингу залишається мадридський Реал, слідом йде Барселона та мюнхенська Баварія.