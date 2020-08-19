Рональд Куман став головним тренером Барселони

ФК Барселона оголосила про призначення Рональда Кумана своїм новим головним тренером.

Контракт із 57-річним голландцем розрахований до 30 червня 2022 року.

Куман замінив на посаді Кіке Сет’єна, який у нинішньому сезоні не зміг завоювати жодного трофею з Барселоною, вилетівши з Ліги чемпіонів і закінчивши Ла Лігу на другій сходинці після Реала.

ЗМІ писали, що контракт Кумана дозволяє йому залишитися на посаді тренера голландської збірної.

За свою ігрову кар’єру Коман виграв чотири титули Ла Ліги в Барселоні та забив переможний гол у фіналі Кубка Європи 1991/92.

Голландець зіграв 350 матчів на Камп Ноу як захисник із 1989 до 1995 року і був членом відомої Команди мрій Йохана Кройфа.

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Програш Баварії і виліт із Ліги чемпіонів

Минулого тижня Барселона з рахунком 2:8 програла мюнхенській Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і завершили боротьбу в турнірі.

Джерело: ФК Барселона

Фото: ФК Барселона