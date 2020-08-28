На Відкритому чемпіонаті США з тенісу у 2020 році виступить рекордна кількість українських спортсменок. Відразу сім українок стартують в основній сітці 31 серпня у Нью-Йорку.
Хоча перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі у турнірі серії Grand Slam, в ньому візьмуть участь такі українські тенісистки: Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Ангеліна Калініна.
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Для Завацької це буде дебютний виступ в основній сітці US Open, тоді як Костюк взагалі вперше виступить на цьому турнірі.
Нині вже відомі суперниці українок:
- Кароліна Плішкова (Чехія) – Ангеліна Калініна
- Катерина Бондаренко – Аллі Кіік (США)
- Марта Костюк – Даря Касаткіна (Росія)
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Катаріна Завацька
- Медісон Бренгл (США) – Леся Цуренко
- Астра Шарма (Австралія) – Даяна Ястремська
- Катерина Козлова – Вітні Осуйве
4 серпня стало відомо, що Світоліна подала заявку на участь в US Open 2020 в останній день подачі. Втім, через кілька днів українка повідомила, що ухвалила рішення відмовитися від участі у турнірі через загрозу коронавірусу.
На US Open також не зіграє перша ракетка світу Ешлі Барті та китаянка Ван Цян, а у чоловіків турнір пропустять: Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Гаель Монфіс, Стен Ваврінка, Фабіо Фоньїні, Нік Кірьос та Жо-Вільфрід Цонга.
Відкритий чемпіонат США з тенісу триватиме до 13 вересня.