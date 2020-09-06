Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

3 вересня стартує перший тур групового етапу турніру УЄФА Ліги націй-2020/21. Це другий за ліком розіграш турніру, в якому збірна України виступить в елітному дивізіоні А. Підопічні Андрія Шевченка заробили підвищення у класі, коли посіли першу сходинку у своїй групі у Лізі В.

Під час першого розіграшу турніру 55 національних збірних розподілили на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА. Переможці своїх груп у лігах В,C, D за підсумками сезону-2018/19 піднялися у вищі ліги.

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За регламентом змагань, команди грають одна з одною вдома та на виїзді. Переможці своїх груп у Лізі А вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться у червні 2021 року.

Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище, а збірні, котрі посядуть останні місця у групах, понизяться у класі. Оскільки у Лізі D лише дві групи, то з Ліги С вилетять лише дві команди, які визначаться у стикових матчах.

1 тур

Четвер, 3 вересня

19:00 D1 Латвія 0:0 Андорра 21:45 А4 Німеччина 1:1 Іспанія 21:45 А4 Україна 2:1 Швейцарія 21:45 В4 Болгарія 1:1 Ірландія 21:45 В3 Росія 3:1 Сербія 21:45 В3 Туреччина 0:1 Угорщина 21:45 В4 Фінляндія 0:1 Вельс 21:45 С3 Молдова 1:1 Косово 21:45 С3 Словенія 0:0 Греція 21:45 D1 Фарерські о-ви 3:2 Мальта

П’ятниця, 4 вересня

19:00 С4 Литва 0:2 Казахстан 21:45 А1 Італія 1:1 Боснія і Герцеговина 21:45 А1 Нідерланди 1:0 Польща 21:45 В1 Норвегія 1:2 Австрія 21:45 В1 Румунія 1:1 Північна Ірландія 21:45 В2 Словаччина 1:3 Чехія 21:45 В2 Шотландія 1:1 Ізраїль 21:45 С4 Білорусь 1:2 Албанія

Субота, 5 вересня

16:00 С2 Північна Македонія 2:1 Вірменія 16:00 D2 Гібралтар 1:0 Сан-Марино 19:00 А2 Ісландія 0:1 Англія 19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург 19:00 С1 Кіпр 0:2 Чорногорія 19:00 С2 Естонія 0:1 Грузія 21:45 А2 Данія 0:2 Бельгія 21:45 А3 Португалія 4:1 Хорватія 21:45 А3 Швеція 0:1 Франція

2 тур

Неділя, 6 вересня

16:00 С4 Вельс _:_ Болгарія 16:00 D1 Андорра _:_ Фарерські о-ви 19:00 В3 Угорщина _:_ Росія 19:00 В4 Ірландія _:_ Фінляндія 19:00 С3 Словенія _:_ Молдова 21:45 А4 Іспанія _:_ Україна 21:45 А4 Швейцарія _:_ Німеччина 21:45 В3 Сербія _:_ Туреччина 21:45 С3 Косово _:_ Греція 21:45 D1 Мальта _:_ Латвія

Понеділок, 7 вересня

17:00 С4 Казахстан _:_ Білорусь 21:45 А1 Боснія і Герцеговина _:_ Польща 21:45 А1 Нідерланди _:_ Італія 21:45 В1 Австрія _:_ Румунія 21:45 В2 Ізраїль _:_ Словаччина 21:45 В1 Північна Ірландія _:_ Норвегія 21:45 В2 Чехія _:_ Шотландія 21:45 С4 Албанія _:_ Литва

Вівторок, 8 вересня