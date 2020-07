Екс-чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор під час прямої трансляції у соцмережі Instagram показав, як відпочиває на пляжі.

У коротенькому ролику, що з’явився у соціальних мережах видно, як 32-річний ірландець лежить на шезлонгу та тримає у зубах саморобну цигарку, що більше нагадує цигарку з марихуаною.

До нього підбіг охоронець і передав запальничку. Конор підпалив свою цигарку та затягнувся.

Потім МакГрегор перевів камеру на столик біля шезлонгу, на якому знаходилися два келихи з коктейлями, один з яких вже був порожнім. На фоні на пляжі лунав трек виконавців Mase, Puff Daddy The Notorious B.I.G. під назвою Mo Money Mo Problems.

