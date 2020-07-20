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Факти / Спорт

Із коктейлями та самокруткою: МакГрегор показав відео з відпочинку на пляжі

Екс-чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор під час прямої трансляції у соцмережі Instagram показав, як відпочиває на пляжі.

У коротенькому ролику, що з’явився у соціальних мережах видно, як 32-річний ірландець лежить на шезлонгу та тримає у зубах саморобну цигарку, що більше нагадує цигарку з марихуаною.

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До нього підбіг охоронець і передав запальничку. Конор підпалив свою цигарку та затягнувся.

Потім МакГрегор перевів камеру на столик біля шезлонгу, на якому знаходилися два келихи з коктейлями, один з яких вже був порожнім. На фоні на пляжі лунав трек виконавців Mase, Puff Daddy The Notorious B.I.G. під назвою Mo Money Mo Problems.

Таким чином боєць відповів на пост капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса, показавши чим він займається після відходу з ММА.

7 червня 2020 року МакГрегор вже втретє оголосив про завершення своєї кар’єри у спорті. Чи буде четвертий прихід бійця у змішані єдиноборства – поки невідомо.

Варто відзначити, що Конор досі знаходить у переліку бійців, які проходять тестування в Американському антидопінговому агентстві (USADA), але під час паузи у виступах вживання марихуани не забороняється, тому для ірландця немає причин для хвилювання.

Джерело: The Sun

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