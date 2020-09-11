В Нью-Йорку визначилися фіналістки тенісного турніру серії Grand Slam – US Open-2020.

Наомі Осака – Дженніфер Бреді (7:6 (7:1), 3:6, 6:3)

У першому півфіналі зустрічалися американка Дженніфер Бреді та японська тенісистка Наомі Осака. Зустріч вийшла досить напруженою, адже перемога у першій партії далася японській тенісистці лише після тай-брейку, а у другій – фортуна була на боці суперниці.

Читайте: Джоковича дискваліфікували з US Open за удар м’ячем у лайнсмена

У третьому сеті Осака все ж зломила опір американки та вийшла до свого третього фіналу на турнірах серії Grand Slam. Рахунок зустрічі 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 та користь японки.

Вікторія Азаренка – Серена Вільямс (1:6, 6:3, 6:3)

Другою фіналісткою стала представниця Білорусі Вікторія Азаренка, яка обіграла американку Серену Вільямс у трьох сетах. У першій партії американка віддала опонентці лише один гейм, втім у наступних двох сетах Азаренка зуміла переломити хід гри та вийти до свого п’ятого фіналу на турнірах Grand Slam.

Фінальна гра у жінок відбудеться у суботу, 12 вересня, о 23.00 за київським часом.

Чинною переможницею турніру є канадка Б’янка Андрееску, а у чоловіків минулоріч здобув перемогу іспанець Рафаель Надаль. Втім, тріумфатори US Open-2019 не брали участі у цьогорічному турнірі.